Чекаємо, коли щось залетить у бункер до діда, – ексагент КДБ про дірявий кордон та ППО Росії

Зухвалий рейд РДК та Легіону "Свобода Росії" вкотре продемонстрував усі недоліки так званої "другої армії світу". Путіна критикують у всьому світі і навіть його колишні прихильники.

Про це 24 Каналу розповів колишній співробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов. За його словами, про ненадійність російського кордону було відомо ще на початку повномасштабного вторгнення.

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Росія себе не захистить

Рейду на Бєлгородську область передували славнозвісні події у Брянську, а у березні минулого року два гелікоптери з Харкова залетіли у Бєлгород та зруйнували нафтобазу і спокійно повернулись на базу.

"Виходить, що у них немає прикордонників, немає ППО. Все це потім ще раз підтвердилось, коли були прильоти по Саратову, Дягілєво, Кремлю тощо. Тепер ми чекаємо, коли вже залетить прямо у бункер до діда", – зазначив Жирнов.

Сергій Жирнов про ситуацію у Бєлгородській області: дивитись відео

Пригожин може арештувати Путіна

За його словами, це чергове підтвердження, що ніякої "другої армії світу" немає. Це розуміє увесь світ та навіть більшість росіян. Такі чудики, як Гіркін-Стрєлков стали найбільшими критиками російського режиму. Щоправда, висновки у них помилкові – "Росія програє війну, а тому потрібно воювати ще більше".

"Пригожин також видав полум’яний спіч, де зазначив, що вони воюють, бо такий наказ. Євген у тебе є голова? Якщо тобі дали наказ йти на неправедну війну, то потрібно публічно заявити: наказ злочинний, я йому не підкорююсь, а Путіна арештовую", – додав Жирнов.

Що відомо про зухвалий рейд на Бєлгородську область