"Російський" Крим: київський вокзал потрапив у гучний скандал

Київський залізничний вокзал опинився в епіцентрі скандалу через продаж російського журналу. На опублікованій там карті окупований півострів Крим зобразили у складі Росії.

Увагу на скандальний журнал звернув український журналіст Олександр Шаріпов. Він оприлюднив у мережі світлину з картою.

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А взагалі це нормально, що на Центральному залізничному вокзалі Києва продається російська преса, де Крим позначений у складі Росії,

– заявив журналіст.

Відповідь Укрзалізниці

В Укрзалізниці вже відреагували на скандал та подякували за сигнал. Окрім того, пресслужба повідомила, що інформацію вже передали спеціалістам відповідного підрозділу для розв'язання ситуації.

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