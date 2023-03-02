Пошкоджений А-50 так і не повернувся на аеродром в Мачулищі
Джерело:"Беларускі Гаюн"
Російський розвідувальний літак А-50, який був атакований дронам, після зльоту так і не повернувся назад на аеродром "Мачулищі". Водночас білоруські пропагандисти стверджують, що літак буцімто супроводжував борт Олександра Лукашенка.
Пропагандисти стверджували, що літак ДРЛС А-50У почав вирішувати завдання на бойовому чергуванні. Зокрема, білоруське міноборони повідомило, що "А-50 відповідно до плану у супроводі інших літаків здійснив обліт державного кордону Республіки Білорусь".
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Літак ДРЛС А-50У покинув Білорусь і відправився на ремонт
Літак ДРЛС А-50У справді злетів із аеродрому Мачулищі ще об 11:35 за київським часом. Пропагандистські ресурси навіть показували кадри зльоту літака.
Але вони досі не показали кадрів посадки А-50У, хоча зазвичай ДРЛС перебуває у повітрі в середньому по 2,5 – 3 години за одну польотну зміну.
Пресслужба Лукашенка взагалі написала, що "А-50 успішно зустрів, супроводив та забезпечив спільно з групою винищувачів безпеку борту номер 1 при посадці", і показала відео, яке було знято з винищувача супроводу під час вильоту А-50У до Росії, до того, як літак Лукашенко взагалі перетнув кордон з Білоруссю.
Як пише "Беларускі Гаюн", нюанс у тому, що борт Лукашенка приземлився о 17:19. Тобто через 6 годин після зльоту А-50У з Мачулищ, і А-50У не міг його супроводжувати, тому що в середньому ДРЛС літає до трьох годин.
Насправді ж літак ДРЛС відлетів на 325-й авіаційний ремонтний завод, що в Таганрозі. Він залишив повітряний простір Білорусі приблизно через 40 хвилин після зльоту.
Що відомо про "бавовну" в Мачулищах
- Два вибухи сталися вранці 26 лютого на аеродромі "Мачулищі", що розташований за 12 кілометрів від Мінська. У результаті вибухів був пошкоджений один військово-транспортний літак Росії ДРЛС А-5.
- Активісти повідомили, що відповідальність за інцидент на себе взяли білоруські партизани.
- До вибухів на аеродромі в селищі Мачулищі причетні два безпілотники виробництва компанії DJI, переобладнані в дрони-камкадзе "кустарним" способом. Саме вони спричинили пошкодження військового літального апарату Росії ДРЛС А-50.
- Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат Для України заявив, що для України це гарна новина. Цей літак ворога постійно супроводжує атаки окупантів крилатими ракетами.