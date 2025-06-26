У Вашингтоні таємно сів урядовий літак Росії, – Flightradar24

Урядовий російський літак таємно прилетів до США. Хто перебував на борту наразі невідомо.

Про жодні офіційні візити росіян до Штатів не повідомлялося. Про це пише 24 Канал із посиланням на Flightradar24.

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Російський літак сів у Вашингтоні

Йдеться про літак Іл-96 з бортовим номером RA-96018.

Він належить до спеціального льотного загону "Росія", який організовує перельоти високопоставлених посадовців Росії.

Борт вилетів із Москви та приземлився у Санкт-Петербурзі, після чого полетів до США.

Там він сідав у двох американських аеропортах – спочатку у Нью-Йорку. Сталося це 25 червня о 15:27 за місцевим часом (о 22:27 за київським).

Через декілька годин літак вилетів до Вашингтона, де приземлився о 20:56 (тобто о 03:56 26 червня за київським часом), де наразі й перебуває.

Хто перебував на борту невідомо, адже ані США, ані Росія не повідомляли про офіційні візити російської сторони.