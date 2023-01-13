На свої граблі: жителі Махачкали перекрили трасу через відсутність світла

Поки росіяни обстрілюють Україну та намагаються залишити нас без світла, у них самих немає електрики, а в деяких регіонах і тепла. Так, вночі 13 січня жителі передмістя Махачкали перекрили федеральну трасу через відсутність електроенергії.

Внаслідок цього утворився величезний затор. Про це повідомляють російські ЗМІ, інформує 24 Канал.

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У росіян проблеми зі світлом

Як стало відомо, жителі селища у передмісті Махачкали перекрили федеральну трасу на знак протесту проти відсутності електрики.

Через це у районі селища Караман-2 утворився великий затор, а на місце події прибула поліція.

Так, місцеві жителі сидять без світла вже четверту добу. За словами протестувальників, спочатку поліцейські просили їх розійтися. Пізніше з'явилася інформація про "окремі затримання".

Російські ЗМІ пишуть, що за останні роки у цьому селищі часто виникає невдоволення через комунальні аварії.

Жителі Махачкали перекрили трасу: дивіться відео

Через снігопад і сильний вітер без світла залишилися 45 тисяч жителів Дагестану.

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