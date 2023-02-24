Росіяни намагалися наступати в районі Кремінної: ЗСУ відправили на "концерт Кобзона" цілу роту

Російські загарбники намагаються і далі наступати на Луганському напрямку. Особливо гаряче було біля Кремінної. Однак наші захисники дали відсіч ворогу.

Про ситуацію в регіоні розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. За його словами, 23 лютого росіяни намагалися наступати трьома ротами в районі Кремінної.

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Гайдай зазначив, що атака ворога провалилася.

Одна рота росіян загинула, а це близько 70 солдатів. Кількість поранених ще встановлюється,

– додав голова Луганської ОВА.

Російські загарбники вже тривалий час продовжують атакувати позиції ЗСУ на Сході України. Зокрема, окупанти не припиняють спроби штурму на Луганському напрямку. Раніше Гайдай розповів, що на Луганщині є 3 основні ділянки, на яких ворог концентрує свої зусилля – Сватове, Кремінна та Білогорівка.

Очільник Луганської ОВА розповів, що підрозділи з різних регіонів Росії тримають в ізоляції один від одного, щоб серед окупантів не розповсюджувалися панічні настрої.

"Наші хлопці дають їм добрячого прочухана. Вони можуть між собою спілкуватися і розповідати, що бачили на власні очі під час наступу", – сказав Гайдай.

Яка ситуація на Луганщині