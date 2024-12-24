Помічено незрозумілі й несподівані дії: чи можуть росіяни готувати наступ на Запоріжжя і Херсон

Росіяни насичують Запорізький та Херсонські напрямки військовою технікою та катерами. Крім того, на полігонах біля Маріуполя активно проводять навчання, інформують про готовність до наступу на цих напрямках, але найгарячішою ділянкою фронту залишається Донецька область.

Саме туди росіяни бояться перекидання додаткових українських резервів, тому намагаються їх втримати. Таку думку 24 Каналу висловив керівник "Центру вивчення окупації" Петро Андрющенко, зауваживши, що в росіян є мало сил та засобів для наступу.

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Чи можуть росіяни готувати наступ на Запоріжжя

Керівник зауважив, що росіяни здійснюють активні дії на двох головних полігонах у Маріуполі, стягуючи туди війська. Таку активність останній раз спостерігали перед початком наступу на Вугледар.

Один з полігонів є в районі селище Бабах-Тарама, там росіяни останній тиждень зранку до пізньої ночі проводять тренування із застосуванням ствольної артилерії. Це досить незрозуміло та несподівано,

– наголосив Андрющенко.

Крім того, окупанти змінили напрямок перекидання військової техніки. Якщо раніше вона рухалась в бік Курахівського напрямку, то сьогодні – до села Осипенко Бердянського району, а потім Токмаку. Це свідчить про те, що росіяни здійснюють концентрацію в Запорізькій області в районі лінії боєзіткнення.

Можливо це призведе до якогось наступу в Запорізькій області, але це точно не трапиться прямо зараз, росіянам не вистачає інтенсивності насичення, як і резервів,

– підкреслив керівник.

Про наступ на Херсон

Останнім часом росіяни активно вкидають інформацію про свій наступ на Херсонщині. Якщо військову техніку росіяни везуть на Запорізький напрямок, то кілька днів тому вони везли бойові катери до Херсонщини.

За словами Андрющенка, ворог хоче втримати українські резерви та не дати Україні можливості перекинути їх в Донецьку область, де є основні точки наступу окупантів.

На Херсонщині постійно йдуть бої, особливо за острови. Росіяни дійсно намагались висадитись біля Херсону, але це більше схоже на окремі ДРГ, а не на повномасштабний наступ,

– пояснив він.

Нагадаймо, що Херсонська ОВА спростувала повідомлення про спробу наступу російських військ на Херсон. Існують пересування окупантів та їхні тренування, але збільшення контингенту не прирівнюється до наступу. Так само й наступ на Запоріжжя голова Запорізької ОВА Іван Федоров назвав черговою російською ІПСО.