Черговий масований обстріл: Росія зруйнувала три житлові будинки в Херсоні

У неділю, 23 березня, російська окупаційна армія вчергове здійснила масований обстріл Херсона. Цинічна ворожа атака призвела до руйнування житлових будинків у місті.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС України.

Дивіться також Як росіяни полюють на цивільних у Херсоні: у CNN показали моторошні кадри

Російські війська знову атакували Херсон

Внаслідок влучань ворожих боєприпасів в одному з районів Херсона за різними адресами сталося руйнування та подальше загоряння трьох житлових будинків.

У ДСНС наголосили, що рятувальники, попри загрозу повторних ударів з боку російських військ, ліквідували пожежі.

На щастя, на місцях, де проводилась робота пожежно-рятувальних підрозділів, обійшлось без постраждалих.

Рятувальники показали наслідки ударів по Херсону / Фото: ДСНС Херсонщини

Важливо! Оперативно про тривоги, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.

До слова, нещодавно в мережі з'явилися кадри ще однієї жорстокої атаки росіян на цивільних людей у Херсоні. На опублікованому відео можна побачити, як окупанти цинічно вдарили дроном по українцях, які ремонтували дах будівлі після попередньої атаки.