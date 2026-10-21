"Ні разу не стріляв з автомата": на Донеччині окупант втік від ЗСУ та кинув напарника

На Краматорському напрямку воєнні розвідники перехопили розмову загарбника, який кинув напарника й утік від штурмовиків ЗСУ. Згодом росіянин мусив пояснювати командиру, чому залишив побратима.

Історію військових з 8-ї розвідувально-штурмової бригади окупаційного добровольчого корпусу оприлюднило Головне управління розвідки МО України.

Що розповів утікач командиру?

Російський солдат із позивним "Зоркій" проморгав наступ українських бійців і миттєво втік, покинувши під вогнем свого напарника "Солов'я". Під час розмови з командиром утікач у подробицях доповів про обставини штурму на позиції.

Я не бачив, щоб "Соловей" здався в полон, я тільки побачив, що він так само відповз у кущі. Ось цей тип кинув до нього туди гранату. Він кричав нам: "Ану вийшли обоє!"… Мене він, скоріш за все, не бачив, але він розумів, що ми вдвох, і він кричав мені: "Виходимо двоє!" – і от я відсікся,

– доповів окупант.

Коли командир обурився і зажадав пояснень, чому той взагалі не чинив опору, росіянин зізнався, що жодного разу у житті не стріляв з автомата й навіть не був на полігоні.

Як росіянин прокоментував свою втечу: дивіться відео

Нагадаємо, напередодні спецпризначенці ГУР на Запорізькому напрямку розгромили диверсійні загони противника та поповнили обмінний фонд трьома окупантами.