Переляканий окупант бігав з окопу в окоп, а тоді здався у полон безпілотнику: епічне відео
Джерело:Inform Napalm
Російські окупанти панічно бояться воїнів ЗСУ. У мережі опублікували епічні кадри, на яких потенційний "двохсотий" окупант бігає з окопу в окоп, намагаючись врятуватися.
Окупант побідкався, що спершу сидів в окопі. Однак згодом загарбника вигнали звідти свої ж.
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Вони кажуть: виходь, тут місця нема. Я пішов в інший окоп. Тут вже "пташка" літала ваша. Так із окопу в окоп бігав. Арта літала,
– розповів окупант.
Коли ворог зрозумів, що от-от стане "двохсотим", вирішив здаватися у полон. Однак спершу не розумів, куди. Тоді окупант став, дивився на дрон й махав рукою.
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Генштаб заявив про колосальні втрати ворога
Російські загарбники зазнають в Україні колосальних втрат. Станом на 29 листопада Генштаб ЗСУ повідомив, що на концерт до Кобзона вирушили 88 380 окупантів. Окрім того, знищили:
- танків – 2911 (+3),
- бойових броньованих машин – 5866 (+5),
- артилерійських систем – 1901 (+2),
- РСЗВ – 395,
- засоби ППО – 209,
- літаків– 280 (+2),
- гелікоптерів – 261,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1555,
- крилаті ракети – 531,
- кораблі /катери – 16,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4423 (+7),
- спеціальна техніка – 163.
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