Окупант з інвалідністю зі сльозами на очах подякував Путіну за війну в Україні: огидне відео
Російське "гарматне м'ясо" вважає своє життя настільки нікчемним, що з радістю віддає його за божевільного діда з бункера. В інтернеті опублікували максимально огидні кадри, як окупант дякує Владіміру Путіну за війну в Україні.
"Трьохсотий", побачивши на екрані Путіна, не зміг впоратися зі своїми емоціями й розплакався. Схоже, росіяни не завозять своєму "гарматному м'ясу" таблеток.
Зауважте Чому росіяни не відкупляться тисячами імен "праведників" на фоні мільйонів злочинців
"Зворушлива" розмова відбулася у межах віртуальної зустрічі Путіна з людьми з інвалідністю. Звичайно ж, Путін не виліз з бункера. Тому "вєщав" онлайн.
Під час зустрічі "увімкнувся" Вадим з Донецька (як він сам заявив). Спершу окупант з інвалідністю подякував Путіну за війну. Заявив, що не даремно його "товариші" ставали двохсотими. А тоді раптом розридався від любові й вдячності до Путіна.
Путін же весь цей час щось зосереджено писав й навіть не підіймав погляд на загарбника. Зважаючи на "правдивість" матеріалів, які готує російська пропаганда, цікаво, чи крокодилячі сльози Вадим лив від щирого серця.
Окупант зі сльозами подякував Путіну за війну: дивіться відео з соцмереж
Втрати ворога
Окупант Вадим ще не став двохсотим. Водночас його "колеги" щодня й щогодини вирушають на концерт до Кобзона. Станом на 3 грудня вдалося ліквідувати вже 90 600 окупантів. Також знищили:
- танків – 2 917 (+1) одиниць;
- бойових броньованих машин – 5 886 (+3) одиниць;
- артилерійських систем – 1 906 (+1) одиниць;
- РСЗВ – 395 одиниць;
- засобів ППО – 210 одиниць;
- літаків – 280 одиниць;
- гелікоптерів – 263 (+1) одиниці;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1 572 (+8) одиниці;
- крилатих ракет – 531 одиниця;
- кораблів / катерів – 16 одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4 472 (+8) одиниці;
- спеціальної техніки – 163 одиниці.