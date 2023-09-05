"Це його рішення": російський пілот Кузьмінов разом з українцями хоче боротися з окупантам

Росіянин Максим Кузьмінов, який перегнав російський гелікоптер Мі-8 до України, хоче долучитися до сектору безпеки та оборони. У планах пілота протидіяти російській агресії.

Про це розповів представник ГУР МО Андрій Юсов. За його словами, рішення Кузьмінова – це свідомий вибір російського пілота.

Дивіться також Переманювання Мі-8 з Росії в Україну: який цінний вантаж перевозив гелікоптер

Українські спецслужби ретельно перевірили Кузьмінова

"Максим зараз вільна людина у вільній країні. Наскільки відомо, у нього є намір долучитися до сектору безпеки та оборони України і надалі протидіяти російській військовій агресії у війні. Але насамперед, це його рішення. Рішення людини, яка зробила свій свідомий вибір", – сказав Юсов.

Водночас Юсов розповів, що українські спецслужби ретельно перевірили 28-річного Кузьмінова.

За його словами, спецслужби розглядали різні варіанти розвитку подій і, перш ніж перейти до фінальної стадії реалізації операції, провели "прямі та перехресні" заходи перевірок.

Юсов підкреслив, що російські пілоти – це зазвичай небідні люди. Відтак, якщо вони йдуть на такий крок, то ризикують життям.

Що відомо про спецоперацію "Синиця"