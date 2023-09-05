Російський пілот, який перегнав Мі-8 в Україну, розповів про 500 тисяч та нові документи

Російський пілот Максим Кузьмінов перегнав в Україну російський винищувач Мі-8. 28-річний капітан отримає за це грошову винагороду та нові документи.

Цю інформацію пілот сам розповів в інтерв'ю журналісту та блогеру Володимиру Золкіну. Відомо, що сім'я льотчика вже перебуває в Україні, пише 24 Канал.

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Російський льотчик розповів про винагороду та нові документи

Максим Кузьмінов розповів, що Головне управління розвідки Міністерства оборони України під час операції "Синиця" пів року підтримувало контакт з ним. За його словами, операцію почали готувати в лютому – березні 2023 року. Тоді його мати вже перебувала в Києві.

Сам пілот прилетів в Україну 9 серпня 2023 року за штурвалом вертольота Мі-8 разом з екіпажем. Окрім самого вертольота, Україна отримала ще й важливі компоненти для винищувачів Су-27 і Су-30СМ.

Максим Кузьмінов розповів, що до 9 серпня він "постійно був на зв'язку з українською розвідкою".

На той момент уже було обговорено всі можливі деталі й маршрути. Найвигіднішим виявився переліт саме з Курська (Росії – 24 Канал). По-перше, це було близько, по-друге, не було інших чинників, які б сильно перешкоджали. У мене вже був готовий чистий "коридор" для перельоту,

– пригадав капітан.

За його словами, переліт в Україну був його ініціативою. Основною причиною свого вчинку він назвав бажання "відмовитися від участі у воєнних злочинах" російських окупантів.

Максим Кузьмінов зауважив, що Україна йому має виплатити 500 тисяч доларів та зробити нові документи в межах державної програми захисту.

Що відомо про операцію "Синиця"