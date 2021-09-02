Російський політик зізнався, що у 2014 році уряд пропонував йому стати "мером" на Донбасі

Російський політик Дмитро Дьомушкін заявив, що у 2014 році йому пропонували поїхати на Донбас та стати так званим "мером". Відправленням людей, за словами політика, займався особисто віцепрем'єр Росії Дмитро Рогозін.

Політик розповів, що Рогозін пропонував це особисто. Відповідну інформацію оприлюднив журналіст та представник України в ТКГ Денис Казанський.

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Дьомушкін заявив, що Рогозін пропонував йому поїхати на Донбас

За словами Дмитра Дьомушкіна, відправкою російських бойовиків в Україну в 2014 році займався віцепрем'єр Росії Дмитро Рогозін.

Високопоставлений представник влади особисто запропонував Дьомушкіну поїхати на Донбас і стати кимось на кшталт Бородая – оголосити себе "народним мером" великого міста і закликати своїх прихильників їхати на війну з українцями,

– мовиться у повідомленні.

Росія пропонувала політику з Росії їхати на Донбас: дивіться розповідь Дмитра Дьомушкіна

До речі, журналіст вкотре пригадав, що "все більше отримуємо важливих свідчень російської агресії і участі Кремля в розпалюванні війни".

Останні новини щодо бойовиків на Донбасі

Проросійського бойовика з окупованих територій засудили до 8 років в'язниці. Перед тим він встиг відбути покарання в Росії. Він вступив до складу незаконного збройного формування на Донбасі та зі зброєю охороняв позиції терористів.

1 вересня з'явилась інформація, що російські окупаційні війська надалі зазнають небойових втрат на Донбасі. Вороги самоліквідовуються через необережне поводження зі зброєю та зловживання алкоголю. Лише з 1 по 31 серпня 18 найманців Росії померли та ще 23 – отримали поранення.

До речі, Штати виділять Україні до 60 мільйонів доларів військової допомоги. У Джо Байдена зазначили, що ці кошти потрібні на тлі збільшення російської військової активності в Україні.