Азовець Михайло Янголенко розповів 24 Каналу, що будь-який вихід з камери супроводжувався побиттям, а на допитах вимагали підписати визнання у "воєнних злочинах".

Чому похід у лазню був випробуванням для полонених?

"Прийомку" я якось пережив. Найскладніше було в бані. Там ніхто не встигав помитися. Мені здається, що вона передбачена для того, щоб там могли зірвати на нас злість,

– розповів колишній полонений.

У лазні в’язні пересувалися за правилами особливо суворого режиму – руки за спиною, голова опущена. Будь-який необережний рух карався одразу: гумовий кийок або так званий "фирчик" – обрізок пластикової труби – летіли в потилицю. Назву "фирчик" охоронці дали їй за характерний свист під час замаху.

Удари були прицільними: перші 2 роки били по ногах – у кожного другого полоненого пошкоджені гомілкостопи. Згодом під приціл потрапляли лікті, пальці та потилиця. Якщо охоронця зацікавили татуювання – людину виводили окремо і ставили до стіни. Зламані ребра були звичною справою: один з охоронців, якого прозвали Саша Пневмоторакс, майже щомісяця пробивав комусь легені.

Коли звучала команда "митися", то в один душ заходили 3 – 4 людини. Хтось не встигав навіть намочитися, а вже треба було закінчувати. Одягатися допомагали, б’ючи палкою. Кожен тиждень готуєшся і думаєш, що це лише 5 – 10 хвилин. При цьому розумієш, що в якусь мить він може тебе вдарити й все, не буде тебе,

– наголосив Янголенко.

Електрошокери скасували лише після того, як в одного з в’язнів зупинилося серце. До того їх використовували настільки інтенсивно, що роба на тілі плавилася й горіла. Михайло зазначив, що йому також погрожували паяльною лампою.

За словами колишнього полоненого, в’язні, які перебували в інших місцях, розповідали, що милися нормально – з рушником і милом. Там де тримали його похід до лазні був не гігієною, а випробуванням. І якщо вдалося "обнулитися", то можна чекати наступного тижня.

Що робили з полоненими на допитах?

Ще одним джерелом стресу були прогулянки. Дорогою до дворика треба було йти впритул за товаришем попереду. Найменша необережність каралася одразу: підняв голову чи відстав на крок – і палка вже летить. Можна було вийти нормальним, а повернутися з фіолетовою потилицею.

Слідчий комітет Росії постійно викликав полонених на допити.

Почув своє прізвище – і вже готуєшся до всього. Коли повертаєшся, то всім цікаво, куди ходив, били чи ні, про що говорили, тому що слідчі по-різному працювали. Бувало чули такі крики,

– пригадав військовий.

На допиті цікавилися "воєнними злочинами" – за російською логікою, українські військові самі зруйнували Маріуполь. На всіх 60 бійців "Азову" фабрикували кримінальні справи з терміном 25 – 28 років. Згодом до списку додали ще й усю 12-ту бригаду Нацгвардії.

"Кажуть: "Ви – ворог". Вивели в баню, ми вже забули про шокери наче. Я кажу, що ні, я не ворог. І далі пішли в хід шокери, палки, і всі, кого вивели в баню, стали казати, що вони вороги та готові співпрацювати й щось підписувати. При цьому слідчий кожного запевняв, щоб брали на себе все і тоді їх швидше обміняють", – розповів Янголенко.

Що ще відомо про українських військових в полоні?

Нагадуємо, що 193 українські військові повернулися додому в межах обміну, що відбувся 24 квітня. Серед звільнених є поранені бійці, а також ті, проти кого росіяни відкрили кримінальні провадження.

Президент Зеленський повідомив, що серед звільнених є військові з ЗСУ, Нацгвардії, Держприкордонслужби, Нацполіції та Державної спецслужби транспорту.

Наймолодшому зі звільнених військовополонених 24 роки – він перебував у полоні з 2023 року. Найстаршому захиснику – 60. Усі звільнені бійці пройдуть повне медичне обстеження та курс реабілітації.