"Немає доказів": російський посол відмовився йти у МЗС Польщі після прольоту ракети
Вранці 24 березня російська ракета порушила повітряний простір Польщі. У МЗС країни заявили, що вимагатимуть пояснень від країни-агресорки, проте вона вочевидь не бажає обгрунтовувати такі дії.
Нагадаємо, що того ж дня МЗС країни відразу відреагувало на порушення повітряного простору Польщі російської ракетою. Там наголосили, що вимагатимуть від Росії пояснень щодо чергового подібного інциденту.
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"Немає доказової бази"
Під час масованої російської атаки України вночі 24 березня одна з ракет залетіла на територію Польщі. За попередніми даними, ця ракета окупантів перебувала на території країни приблизно 39 секунд.
Заступник глави МЗС Польщі Анджей Шейна заявляв, що російські ракети вже втретє залітають на територію Польщі. Відомство розкритикувало Москву за "неприйнятні дії".
Реагуючи на залітання російської ракети в повітряний простір Польщі, речник МЗС країни Павел Вронський викликав для пояснень посла Росії. Від цих пояснень та інформації, за його словами, мали б залежати подальші дії.
Однак наглість та цинізм посадовця країни-агресорки вкотре виплив на поверхню. Так, кремлівські ЗМІ повідомляють, що посол Росії в Польщі наголосив, що не збирається відвідувати польське МЗС, куди його запросили через ракету, що порушила повітряний простір країни.
Варшава не надала доказової бази,
– заявив Сергій Андрєєв.
Більше про обстріл у ніч проти 24 березня
- Про можливу підготовку росіян до завдання ракетних ударів повідомили о 01:44. Тоді моніторингові телеграм-канали писали, що зафіксовано активність 14 ворожих бортів Ту-95МС.
- Вже о 03:27 Повітряні сили зафіксували пуски крилатих ракет з літаків Ту-95МС. Перші ракети зайшли на територію України о 04:14 і рухалися курсом на Захід.
- Під час ракетної атаки вибухи пролунали у Київській та Львівській областях. Відбій загрози по всій території України оголосили о 06:07.
- Близько 4 ранку вибухи почули у Львівській області. Майже одразу після атаки дронами російські війська спрямували на Львівщину крилаті ракети. Вони здебільшого заходили з боку Тернопільщини та Волині.
- Вектор руху ракет був на Львів і Стрий. Близько 05:20 повторні вибухи пролунали у Львівській області. Після цього на Львівщину летіли ще кілька груп ворожих ракет. У області пролунало ще кілька вибухів.
- Близько 5 ранку у Києві також пролунали вибухи. Неодноразово протягом ночі лунали вибухи також у Хмельницькій області. Цей регіон ворог теж тероризував "Шахедами".
- Над столицею тоді збили близько 10 ворожих ракет. Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації станом на ранок.
- Зокрема, в Оперативному командуванні Збройних сил Польщі повідомили, що о 04:23 за місцевим часом сталося порушення повітряного простору російською ракетою. Цілями ударів були міста на Заході України.