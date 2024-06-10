Російський прапор там знищено, – Зеленський прокоментував ситуацію у Рижівці на Сумщині
Рамзан Кадиров заявив, що бійці "Ахмат" буцімто "взяли" село Рижівка в Сумській області. Однак це була операція пропагандистського характеру, а триколор там знищено.
Про це повідомив Володимир Зеленський. Президент України додав, що ситуацію на Сумщині повністю контролюють Сили оборони.
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Росіян у Рижівці на Сумщині немає
Зеленський наголосив, що Сили оборони повністю контролюють ситуацію в Сумській області. Так, на цьому напрямку дійсно спостерігається активність російських диверсійних груп. Втім, українські захисники завдають ворогу втрат, і продовжуватимуть це робити.
Також президент України прокоментував ситуацію в селі Рижівка. Він наголосив, що це була операція виключно пропагандистського характеру.
Що стосується села Рижівка, окупант спробував реалізувати там операцію пропагандистського характеру. Станом на ранок російський прапор у селі знищено, присутності окупанта немає,
– заявив Зеленський.
Кадиров заявив про "взяття" Рижівки за 3 дні
- Пізно ввечері 9 червня Рамзан Кадиров заявив, що бійці "Ахмат" буцімто "взяли" село Рижівка в Сумській області. Путінський прихвостень також розповідав, мовляв, "масштабна наступальна операція" тривала 3 дні. А щоб "підтвердити" свої слова, Кадиров опублікував відео буцімто з Рижівки.
- Однак місцева влада Білопільської громади відразу спростувала вкиди росіян. Так, голова громади заявив, що росіян у селі немає. Він також додав, що нині у Рижівці проживає близько 7 осіб.
- Рижівка – село на кордоні з Росією. Населений пункт постійно обстрілюють окупанти, й там вже давно немає світла й інтернету. Ба більше, дорога, яка йде вздовж кордону з Курською областю країни-агресорки, замінована. Голова Білопільської громади наголосив, що у Рижівці залишилися лише пенсіонери, які відмовилися від евакуації.
- До слова, евакуацію в Рижівці проводили ще у квітні 2024 року. Тоді влада допомогла евакуюватися 23 особам.
- Аналітики DeepState наголосили, що від 2022 року ситуація в Рижівці незмінна. Проблема населеного пункту – кордон з Росією, тому до населеного пункту регулярно заходили російські ДРГ, а село – фактично є "сірою зоною". Ба більше, там навіть є спільна вулиця з російським Тьоткіно.
- В РНБО заявили, що такі дії кадирівців були спробою "промацати оборону" на Сумщині. Наразі загрози наступу росіян в Сумській області немає.