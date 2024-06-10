Російський прапор там знищено, – Зеленський прокоментував ситуацію у Рижівці на Сумщині

Рамзан Кадиров заявив, що бійці "Ахмат" буцімто "взяли" село Рижівка в Сумській області. Однак це була операція пропагандистського характеру, а триколор там знищено.

Про це повідомив Володимир Зеленський. Президент України додав, що ситуацію на Сумщині повністю контролюють Сили оборони.

До теми Українська влада заперечила захоплення Рижівки на Сумщині: показуємо село на карті

Росіян у Рижівці на Сумщині немає

Зеленський наголосив, що Сили оборони повністю контролюють ситуацію в Сумській області. Так, на цьому напрямку дійсно спостерігається активність російських диверсійних груп. Втім, українські захисники завдають ворогу втрат, і продовжуватимуть це робити.

Також президент України прокоментував ситуацію в селі Рижівка. Він наголосив, що це була операція виключно пропагандистського характеру.

Що стосується села Рижівка, окупант спробував реалізувати там операцію пропагандистського характеру. Станом на ранок російський прапор у селі знищено, присутності окупанта немає,

– заявив Зеленський.

Кадиров заявив про "взяття" Рижівки за 3 дні