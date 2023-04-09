Російський пропагандист "протестував" гранатомет по своєму обличчю: кумедне відео

Російський пропагандист вирішив протестувати зброю НАТО. Та схоже, що він взагалі не ознайомлювався з правилами безпеки.

Російський пропагандист вирішив протестувати гранатомет AT4 шведського виробництва. Коли він спробував вистрілити, то отримав по обличчю. Про це пише 24 Канал.

Дивіться також "Злиті" документи про український контрнаступ: що відомо про російський фейк та як реагує Київ

Пропагандиста ледь не вбило

Після цього він зробив висновки, що зброя НАТО "г*вніще".

Російський "воєнкор" взяв в руки гранатомет і поцікавився: "Що, коли спробувати зі шведського гранатомета АТ-4 вистрілити, так само як ми це робимо з РШГ-2 і РПГ-26?".

Не знаючи, як користуватися цією зброєю, він взяв гранатомет на праве плече, вистрілив – і його ледь не вбило віддачею.

Після цього, лежачи на полі, сказав : "Ось чому я кажу, що натівське озброєння – г*вніще".

Російський пропагандист випробовував зброю НАТО: дивіться відео

В Україні ЗСУ вперше знищили РЛС "Небо-СВУ" окупантів

Військовослужбовці показали відео, де продемонстрували металолом, який колись був російською радіолокаційною станцією. Цікаве воно й тим, що це перше підтверджене знищення РЛС окупантів такого типу.

Однак наразі невідомо ні чим вдалося знищити ворожу РЛС "Небо-СВУ", ні коли це трапилося. Також військові не розкрили таємниці, на якій із ділянок фронту перетворили на металолом цінну російську станцію радіолокації.

На оприлюдненому відео лише демонструється результат влучного удару захисників України. На ньому, зокрема, видно залишки антени станції та обгорілу кабіну управління.

Зазначимо, що РЛС 1Л119 "Небо-СВУ" призначена для контролю повітряного простору, виявлення, визначення координат та супроводу повітряних цілей, зокрема, літаків стратегічної та тактичної авіації, а також малопомітних цілей. Ба більше, ця станція може розпізнавати класи цілей і навіть визначати їхню державну приналежність