Кричав "Слава Україні" та не тільки: путінський пропагандист шокував зізнанням

Росія не здатна вести ширшу війну, ніж веде зараз, а погрозами та ядерним шантажем Кремль дуже часто просто блефує. Це починають розуміти навіть самі пропагандисти.

Посіпаки Путіна вперше відкрито заговорили про перемогу України. Хоча раніше вони навіть боялися уявити, що таке можливо, а тепер їхні думки змінилися, передає 24 Канал.

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Що наговорив путінський пропагандист

Російський пропагандист і ведучий Армен Гаспарян сказав, що ми бачимо війну, в якій "переміг Володимир Зеленський, до цього все йде". Ба більше, Гаспарян зізнався, що навіть почав дивитися українське телебачення, аби зрозуміти, що українці думають про росіян.

Тепер у пропагандиста паніка, бо чомусь українці радіють дозволу США бити далекобійною зброєю по Росії. "Рупор" Путіна ніяк не міг зрозуміти, чому і як тепер жити, знаючи, що окупантів ненавидять мільйони.

З 2014 року росіян на Заході почали обезлюднювати, а Україна підійняла це до абсолюту. Питання, що робити з усім цим опісля. Бо залишиться населення, яке має повністю розмите уявлення про те, що погано, а що добре,

– цинічно сказав пропагандист.

Далі Гаспарян розповів, як упродовж 6 годин дивився український телемарафон "Єдині новини". За його словами на четвертій годині він сам хотів сказати "Слава Україні". Тому пропагандист задумався, як населення має розрізняти добро і зло. Мабуть, він забув, що українці та весь цивілізований світ з самого початку знають, хто є ким.

На одному прикладі ми побачили, як швидко змінюється риторика росіян. Але схоже, що навіть це не межа їхніх зізнань.