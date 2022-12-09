У російській Рязані обвалився будинок, є постраждалі: все через самогонний апарат
У російському місті Рязань трапився вибух самогонного апарату. Через це частина двоповерхового будинку розвалилась.
Цю інформацію повідомили російські телеграм-канали. Офіційно влада міняла позицію щодо причин інциденту двічі.
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У Росії вибухнув самогонний апарат: скільки поранених
За даними російських телеграм-каналів, у двоповерховому житловому будинку в Рязані 28-річний Дмітрій Якушин у квартирі варив самогон. Саме там і вибухнув самогонний апарат.
У сусідній квартирі 29-річний Іван Зозуля грав у комп'ютерні ігри. Два росіяни постраждали. Попередньо відомо, що:
- Якушин – доправлений в лікарню з термічним опіком обличчя, грудей, рук та ніг 2 – 3 ступеню. Він у тяжкому стані;
- Зозуля також в лікарні із закритою черепно-мозковою травмою, струсом мозку, забоями та опіками обличчя. Його стан – середньої тяжкості. Адже Зозулю викинуло з квартири на вулицю вибуховою хвилею.
Пропагандисти показали наслідки вибуху / Фото росЗМІ
Спочатку їхній глава регіону Павло Малков сказав, що у будинку вибухнув газ. Інцидент трапився на вулиці Пушкіна.
За даним місцевих телеграм-каналів:
- в будинку частково завалились перегородки та перекриття між поверхами;
- під завалами можуть бути люди.
Російські рятувальники заявили, що нібито внаслідок вибуху газу 2-й поверх будівлі частково обвалився.
Проте згодом в екстрених службах вирішили не брехати та сказали, що причиною вибуху в житловому будинку в Рязані став самогонний апарат.
Ввечері 9 грудня пропагандисти уточнили, що в будинку зруйновані дві квартири, а рятувальники продовжували працювати на місці.
День пожеж в Росії: коротко
- 9 грудня для Росії – невдалий день. Адже спочатку в Москві спалахнув торговий центр. Мовиться про ТЦ "Мега Хімки". Відомо, що внаслідок пожежі загинув охоронець.
- Згодом в Барнаулі загорілось виробниче підприємство з виготовлення шин. Займання масштабне – до гасіння залучили понад 100 осіб та пожежний потяг. Площа пожежі сягнула орієнтовно 1000 квадратних метрів. За попередніми даними, жертв та постраждалих не було.
- Також біля Москви загорілось приміщення на станції метро "Владикіно". Попередньо причина також невідома. Пожежники заявили, що ліквідували вогонь.