У Самарі знищено вертоліт Мі-8, – ГУР
Джерело:ГУР
17 квітня у російській Самарі на військовому аеродромі сталася "бавовна". У ГУР розповіли про наслідки цього інциденту
Стало відомо, що по ворожій авіації було завдано чергового нищівного удару. Країна-агресорка позбулася ще одного повітряного судна.
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Мінус ще один вертоліт
Так, у ГУР розповіли, що на аеродромі "Кряж" у Самарі 17 квітня було знищено транспортний вертоліт Мі-8.
Зазначимо, що "Кряж" — військове летовище на південно-західній околиці міста Самара. Розташований в Куйбишевському районі міста, за 2,5 кілометри на південний схід від залізничної станції Кряж.
У розвідці уточнили, що уражене судно окупанти використовували у війні проти України для перевезення зброї та особового складу. Вартість вертольота такого типу може становити від 10 до 15 мільйонів доларів.
Як відбувалася ліквідація Мі-8: дивіться відео
У Росії припинили роботу кілька аеропортів
Тим часом привертає увагу той факт, що росіяни закрили аеродроми у кількох містах. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.
Аеропорти Казані, Нижнього Новгорода, Набережних Челнів та Нижньокам'янська не приймають і не випускають рейси. Це обмеження пояснили загрозою атаки безпілотників.
За даними сервісу FlightRadar24, в районі Димитровграда рейс "Душанбе – Казань" здійснив вже кілька кіл і попрямував у бік Самари.
Згодом стало відомо, що аеропорти у Нижньому Новгороді повернулися до роботи.
Пожежа на аеродромі у Джанкої: що відомо
- У ніч проти 17 квітня у Джанкої лунали сильні вибухи, від яких здригалися будинки.
- У мережі писали про пожежу на військовому аеродромі.
- Коментуючи "бавовну" в окупованому Криму речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк нагадала, що аеродром у Джанкої є законною ціллю для України. "Ми знаємо, що під час свого розташування на Кримському півострові, використовуючи його як потужний мілітарний хаб, росіяни часто змінювали місця дислокації різних підрозділів та переміщали їх для того, щоб відвести від можливої поразки. Але не всі маневри були вдалими", – сказала посадовиця.
- Що саме могло бути вражене у Джанкої, Гуменюк не вказала. Зазначила, що треба дочекатися офіційної інформації Генштабу ЗСУ.