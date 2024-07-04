Російський "Шахед" влучив в об'єкт на Чернігівщині: понад 5 тисяч людей без світла
Джерело:Чернігівська ОВА
У Чернігівській області вночі фіксували безпілотники. Один з них влучив в один з об'єктів регіону.
Глава Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус розповів, що повітряна тривога в області тривала понад 5 годин. Повітряні сили ЗСУ фіксували дрони-камікадзе типу "Шахед" над регіоном.
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Що відомо про атаку на Чернігівщину
На жаль, ворожий "Шахед" влучив в один з об'єктів області. ️Наразі (станом на 7:46 4 липня – 24 Канал) без електропостачання залишаються 5 963 споживачі,
– розповів посадовець.
За його словами, енергетики працюють, щоб відновити людям світло. Однак він глава ОВА не пояснив, коли зможуть заживити всіх користувачів.
Росія атакувала й Київщину
Вночі 4 липня у Київській області працювала ППО. Вранці глава Київської міської військової адміністрації розповів, що вороги атакували дронами з Курської області Росії. До столиці України російські безпілотники наближались хвилями з різних напрямків.
Але завдяки результативній роботі протиповітряної оборони жоден дрон до самого Києва не долетів,
– заявили в КМВА.
Там також уточнили, що українська ППО знищила на підступах до столиці всі ворожі дрони. За попередніми даними – руйнувань та постраждалих немає.