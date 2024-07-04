Російський "Шахед" влучив в об'єкт на Чернігівщині: понад 5 тисяч людей без світла

У Чернігівській області вночі фіксували безпілотники. Один з них влучив в один з об'єктів регіону.

Глава Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус розповів, що повітряна тривога в області тривала понад 5 годин. Повітряні сили ЗСУ фіксували дрони-камікадзе типу "Шахед" над регіоном.

Дивіться також Росія запускала "Шахеди", Київ був під атакою: де ще існувала загроза удару

Що відомо про атаку на Чернігівщину

На жаль, ворожий "Шахед" влучив в один з об'єктів області. ️Наразі (станом на 7:46 4 липня – 24 Канал) без електропостачання залишаються 5 963 споживачі,

– розповів посадовець.

За його словами, енергетики працюють, щоб відновити людям світло. Однак він глава ОВА не пояснив, коли зможуть заживити всіх користувачів.

Росія атакувала й Київщину

Вночі 4 липня у Київській області працювала ППО. Вранці глава Київської міської військової адміністрації розповів, що вороги атакували дронами з Курської області Росії. До столиці України російські безпілотники наближались хвилями з різних напрямків.

Але завдяки результативній роботі протиповітряної оборони жоден дрон до самого Києва не долетів,

– заявили в КМВА.

Там також уточнили, що українська ППО знищила на підступах до столиці всі ворожі дрони. За попередніми даними – руйнувань та постраждалих немає.

