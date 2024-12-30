Російський спецборт провів два дні у США: як пояснили загадковий візит у Росії

Літак зі спеціального льотного загону "Росія", що належить адміністрації Путіна, два дні провів у США. Перед цим офіційно про поїздку будь-якої російської урядової делегації не повідомлялося.

У понеділок, 30 грудня, пропагандистські ЗМІ написали, що представниця російського МЗС Марія Захарова прокоментувала цей політ, передає 24 Канал.

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За словами Захарової, літак спеціального льотного загону виконував чергову ротацію дипломатів із Росії у США.

Згідно з даними сервісу FlightRadar, 25 грудня спецборт Іл-96-300 вилетів із Москви до Санкт-Петербурга. Наступного дня, 26 грудня, Іл-96 вилетів із Санкт-Петербурга до Нью-Йорка, а потім, після короткої зупинки, вирушив до Вашингтона. 28 грудня літак вилетів із Вашингтона до Нью-Йорка і вже звідти повернувся до Москви.



Дані Flightradar / Скриншот росЗМІ

Раніше цим літаком начебто користувалися російські високопосадовці, зокрема Дмітрій Медведєв, глава МЗС Сєргєй Лавров та керівник зовнішньої розвідки Сєргєй Наришкін.

Напередодні 24 Канал повідомляв, що Росію не влаштовує "мирний план" Трампа. Про це заявив глава МЗС Росії Лавров. Йдеться про відтермінування на 20 років членства України в НАТО та введення європейських миротворців.