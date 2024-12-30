Спецборт Путіна приземлявся у Вашингтоні: ексглава МЗС сказав, хто міг полетіти до США

Літак зі спеціального льотного загону "Росія", який належить адміністрації Владіміра Путіна, два дні провів у США. Це могла бути чергова ротація дипломатів.

Інший варіант – це міг бути спосіб відправити когось до Вашингтона, щоб проводити певні консультації. Таку думку 24 Каналу зауважив міністр закордонних справ України у 2007 – 2009 роках Володимир Огризко.

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"Цілком можливо, що такі борти використовуються. Це справді така практика, хоча залежить від кількості тих, хто ротується. Може бути інший варіант, що це спосіб когось відправити до Вашингтона бодай на короткий проміжок часу, щоб провести якісь консультації. Такий варіант теж не виключається. Він може поєднуватися з першим", – сказав він.

Зверніть увагу! Як свідчать дані FlightRadar, 25 грудня спецборт Іл-96-300 вилетів з Москви до Санкт-Петербурга. Наступного дня, 26 грудня, Іл-96 вилетів з Санкт-Петербурга до Нью-Йорка, а потім, після короткої зупинки, вирушив до Вашингтона. 28 грудня літак вилетів з Вашингтона до Нью-Йорка та вже звідти повернувся до Москви.

Комбінація двох варіантів

Володимир Огризко зазначив, що навряд чи на борту був хтось на найвищому політичному рівні. Зазвичай у таких випадках розмовляють представники спецслужб, але за завданням керівництва держави, або високопоставлені дипломати рівня заступника міністра, міністра і так далі.

Оскільки про це у нас інформації нема, то, найімовірніше, це комбінація першого та другого варіанту, коли може відбуватися ротація. Але під прикриттям цієї ротації, можливо, йдуть певні контакти на робочому, розвідувальному рівні, щоб передати чи отримати якусь інформацію, аби потім діяти далі,

– припустив він.

Тому Путіну зараз вкрай необхідно думати про те, що його чекає у 2025 році. Кремлівський диктатор публічно заявив, що він відкидає план новообраного президента США Дональда Трампа, хоча його ще немає у публічному доступі.

Нагадаємо, представниця російського Міністерства закордонних справ Марія Захарова прокоментувала цей політ. За її словами, літак спеціального льотного загону виконував чергову ротацію дипломатів із Росії у США.