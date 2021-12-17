Російський суд лише підтвердив, що Росія – не посередник, а агресор для України, – США

Російський суд підтвердив присутність збройних сил Росії на окупованій території України. У такий спосіб Кремль визнав те, що всьому цивілізованому світу давно вже відомо: Росія – країна-агресор і сторона конфлікту на Донбасі.

Про це заявило посольство США в Україні. У відомстві вкотре наголосили, що Росія не є посередником у війні на сході України.

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Зауважимо, що російський суд уперше офіційно визнав, що військові Росії воюють проти України в Донецькій та Луганській областях.

Російський суд підтвердив те, що ми всі знаємо – російські війська розміщені в Україні. Росія є агресором, а не посередником,

– мовиться у повідомленні посольства.

Речник МЗС Олег Ніколенко заявив, що Росія створила юридичний прецедент, який зафіксував її статус як сторону міжнародного збройного конфлікту. За його словами, це рішення зміцнить позицію України в провадженнях проти Росії в міжнародних судових інстанціях.

Раніше лідери країн G7 наголосили, що Росія є не посередником, а стороною конфлікту на Донбасі. Також вони закликали Кремль вивести свої війська з території України.

Раніше депутати німецького уряду висловили беззаперечну підтримку суверенітету України. Також у Бундестагу назвали Росію агресором та стороною конфлікту на сході України.

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