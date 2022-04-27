Російський суд виніс незаконний вирок українцю Штиблікову: кинули за ґрати на майже 20 років
Російський суд виніс черговий незаконний вирок українському журналісту Дмитру Штиблікову. Цього разу росіяни 19,5 років позбавлення волі.
Українського журналіста Дмитра Штиблікова разом із дружиною росіяни затримали 9 листопада 2016 року. ФСБ-шники заявивили, що він "був членом диверсійно-терористичної групи", а суд незаконно засудив його до 5 років колонії суворого режиму та штрафу в 200 тисяч рублів.
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Новий незаконний вирок
8 листопада 2021 року мав минути строк ув'язнення Дмитра Штиблікова, окупанти мали відпустити його на волю. Але замість цього його етапували в "Лефортово", де завели нову незаконну справу за державну зраду. Сьогодні суд у Ростові-на-Дону оголосив незаконний вирок – 19 років та 6 місяців позбавлення волі.
Уповноважена ВРУ з прав людини Людмила Денісова вже відреагувала на незаконний вирок за сфабрикованою справою.
Звертаюсь до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення Росії в Україну врахувати ці факти злочину геноциду народу України,
– заявила вона.
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