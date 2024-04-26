Скоро покажемо, як працюємо, – офіцер ЗСУ заінтригував, як нищитимуть ворожу техніку

Росіяни стали частіше використовувати танки з навареним дахом – так звані "танки-мангали". Наші захисники знайшли спосіб, як з цим боротися.

Про це 24 Каналу сказав офіцер 59 мотопіхотної бригади ЗСУ імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький, зауваживши, що найближчим часом усі зможуть побачити, як наші воїни знищують техніку противника.

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ЗСУ мають спосіб боротьби з "танками-мангалами"

Офіцер ЗСУ зазначив, що російські окупанти справді використовують такі собі "пересувні мангали". Є певні складнощі з тим, щоб уразити такий вид бронетехніки.

Але ми вже знайшли, скажімо, механізми, як з цим боротися, і найближчим часом це покажемо,

– заявив Цехоцький.

Він розповів, що 59 ОМПБр наразі збирає на комплектуючі для майстерень, які постійно працюють над удосконаленням FPV-дронів, начиненням їх різними видами вибухівки, а також на засоби РЕБ.

Адже, зауважив він, ворог використовує дуже велику кількість дронів – небо практично засіяне різними безпілотними комплексами, і з цим треба боротися.

Усі ворожі атаки відбиті

Кожен охочий може допомогти 59 ОМПБр зібрати потрібну суму для потреб на позицію для пілотів бомберів. Зробити це можна, поповнивши банку за посиланням або скинувши гроші на картку 5375 4112 1684 4311.

Цехоцький розповів, що на Новопавлівському напрямку окупанти постійно штурмують 2 населені пункти – Нетайлове і Красногорівку. Напередодні противник використовував для цього також бронетехніку.

Був знищений БМП-2, пошкоджений танк Т-72 і ще одна БМП пошкоджена,

– сказав офіцер ЗСУ.

А вже зранку, додав він, росіяни запустили броньовану ремонтно-евакуаційну машину, щоб витягнути одиницю своєї техніки, але підірвалися на міні.

Тож усі штурми окупантів відбиті, наші захисники утримують позиції.

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