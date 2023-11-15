Російський танк протаранив три своїх вантажівок з окупантами: епічний момент потрапив на відео
15 листопада 2023, 15:11Читать новость на русском
Російський танк протаранив три свої вантажівки. Стався "прикрий" інцидент на території окупованої Луганщини.
Момент потрапив на відео, воно миттєво розлетілося у мережі. На записі, окупанти намагаються надати медичну допомогу одному із загарбників, який втрапив у цю "пригоду".
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"На Луганщині російський танк втратив керування і зіткнувся з трьома машинами. Декілька окупантів отримали важкі поранення, а вантажівка "Урал" отримала серйозні пошкодження", – йдеться у підписі до відео.
Як видно на відео і зазначають у дописі, танк та вантажівка злетіли в кювет, а серед окупантів є травмовані.
Росіяни на танку протаранили свої вантажівки: відео
Втрати ворога
- Станом на 15 листопада російська армія втратила 314 290 своїх вояк. За минулу добу ЗСУ ліквідували понад 800 окупантів.
- Противник також зазнає суттєвих втрат унаслідок системних ударах по штабах та пунктах концентрації військ ворога. Зокрема, в Скадовському районі на Півдні та на Арабатській Стрілці біля Генічеська. Під час цих ударів ліквідовано російських офіцерів високого рангу.