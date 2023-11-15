Російський танк протаранив три своїх вантажівок з окупантами: епічний момент потрапив на відео

Російський танк протаранив три свої вантажівки. Стався "прикрий" інцидент на території окупованої Луганщини.

Момент потрапив на відео, воно миттєво розлетілося у мережі. На записі, окупанти намагаються надати медичну допомогу одному із загарбників, який втрапив у цю "пригоду".

Дивіться також Понад 800 окупантів, літак та ППО: шалені втрати ворога на 15 листопада

"На Луганщині російський танк втратив керування і зіткнувся з трьома машинами. Декілька окупантів отримали важкі поранення, а вантажівка "Урал" отримала серйозні пошкодження", – йдеться у підписі до відео.

Як видно на відео і зазначають у дописі, танк та вантажівка злетіли в кювет, а серед окупантів є травмовані.

Росіяни на танку протаранили свої вантажівки: відео

Втрати ворога