Російський валютний ринок чекає катастрофа: у понеділок ворог отримає фінансовий "сюрприз"

Вже завтра російські окупанти наочно відчують наслідки нападу на Україну на своїй кишені. Валютний ринок Росії чекає катастрофа.

Увесь світ реагує на підступний воєнний напад Росії на Україну. Проти агресора вводяться все нові й нові санкції, приватні компанії відмовляються від співпраці з Росією та припиняють постачання своїх товарів, а Україні постійно надходить допомога від союзників.

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Росію очікує валютна катастрофа

BNONews з посиланням на колишнього високопосадовця Центрального банку Росії повідомляє, що у понеділок окупантів чекатиме дуже неприємний фінансовий "сюрприз". Згідно з прогнозами, валютний ринок ворога очікує справжня катастрофа.

Нагадаємо, США ввели санкції проти російських банків, а Європа планує відключити їх від системи SWIFT. ApplePay та GooglePay вже недоступні у Росії, також санкції проти Росії вводять VISA та Mastercard.