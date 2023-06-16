ЗСУ мінуснули на Донеччині російський вертоліт Ка-52

Вечір 16 червня для російських загарбників був невдалим. Окупанти не дорахувалися одного ударного вертольоту Ка-52. Це один з найдорожчих російських гелікоптерів.

Радісні новини повідомили у Повітряних силах ЗСУ. Там зазначили, що ворожий вертоліт ліквідували приблизно о 21:00.

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Близько 21:00 на донецькому напрямку підрозділом Повітряних сил знищено ворожий ударний вертоліт Ка-52. Горіть у пеклі,

– мовиться у повідомленні командування.

Російська сторона про втрати техніки не повідомляє.

За даними Генштабу ЗСУ, від початку повномасштабного вторгнення Росії українські війська збили понад 300 російських вертольотів.

Додамо, що російські загарбники на війні в Україні втратили у п'ять разів більше гелікоптерів, ніж в Ічкерії. Хоч російсько-чеченські війни тривали з 1994 по 1996 рік та з 1999 по 2009 рік. Так, лише нещодавно – 14 червня – наші військові на Таврійському напрямку знищили вертоліт та багато ворожої техніки.

Втрати ворога вражають

Лише за минулу добу наші захисники ліквідували 590 окупантів. Загалом же від початку повномасштабного вторгнення "друга армія світу" скоротилася на 218 500 військових. Крім того, ворог зазнає значних втрат у техніці: