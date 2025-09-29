Укр Рус
24 Канал Новини України Українські воїни FPV-дроном знищили російський гелікоптер Мі-28: ефектне відео
29 вересня, 11:01
3

Українські воїни FPV-дроном знищили російський гелікоптер Мі-28: ефектне відео

Ірина Марціяш
Основні тези
  • Українські військові знищили російський гелікоптер Мі-28.
  • Мінуснули гелікоптер пілоти 59-ї бригади СБС.
  • Ворожу ціль було ліквідовано за допомогою FPV-дрона.

Сили оборони продовжують "мінусувати" російську техніку. Так, українські воїни FPV-дроном знищили ворожий гелікоптер Мі-28.

Про це пише 24 Канал з посиланням на командувача СБС ЗСУ Роберта Бровді (Мадяр).

Дивіться також Сам Путін визнав проблему: з якими труднощами зіткнулась Росія на 4 рік війни 

Як ЗСУ FPV-дроном знищили російський гелікоптер Мі-28?

Українські військові збили російський гелікоптер Мі-28 за допомогою FPV-дрона. Про це "Мадяр" повідомив в понеділок, 29 вересня.

Гелікоптер Мі-28 дроном FPV знищили пілоти 59 бригади Сил Безпілотних Систем, 
– інформував він.

"Мадяр" також опублікував ефектні кадри бойової роботи, на яких видно знищення російського гелікоптера.

СБС FPV-дроном знищили російський гелікоптер Мі-28: дивіться відео

Дивіться також ГУР укотре атакувало аеродром "Кача" в Криму: супутникові фото підтвердили втрати росіян 

Втрати росіян: останні новини

  • Втрати російських загарбників за минулу добу склали 1080 осіб. Також Сили оборони знешкодили 7 танків, 53 артилерійські системи, реактивну систему залпового вогню, засіб протиповітряної оборони, 617 безпілотних літальних апаратів, 43 крилаті ракети, 111 одиниць автомобільної техніки, дві одиниці спеціальної техніки окупантів.

  • Також вдосвіта 25 вересня на Запорізькому напрямку було збито російський літак Су-34, який здійснював терористичні атаки на Запоріжжя із застосуванням керованих авіабомб.

  • Також нещодавно кілька ворожих літаків та берегові РЛС стали черговими цілями "Примар" ГУР у Криму. Так, під час рейду на півострів спецпризначенці спалили 2 транспортних літаки російських загарбників Ан-26, а також уразили ворожі радіолокаційну станцію надводної обстановки та берегову РЛС МР-10М1 "Мис М1".