Російський винищувач випустив ракету біля літака Британії над Чорним морем

Винищувач Росії випустив ракету біля британського літака, який патрулював міжнародний повітряний простір над Чорним морем. Інцидент стався ще 29 вересня.

Відповідну інформацію повідомив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес. Він заявив парламенту, що після цього інциденту Британія призупинила патрулювання.

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Британський літак був неозброєним

Крім того, Британія висловила свою стурбованість міністру оборони Росії Сєргєю Шойгу. Воллес наголосив, що літак королівських ВПС RC-135 Rivet Joint був неозброєним.

За його словами, з британським літаком взаємодіяли два російські Су-27, один з яких "випустив ракету в районі Rivet Joint".

Він повідомив, що тривалість взаємодії російського винищувача та британського літака склала близько 90 хвилин. Патрулювання завершилося і літаки повернулися на базу.

Не є чимось незвичайним те, що літаки супроводжуються, і цей день не був винятком. Однак під час цієї взаємодії з'ясувалося, що один з літаків Су-27 випустив ракету в безпосередній близькості від Rivet Joint за межами візуальної досяжності,

– сказав Воллес.

Росія заявила про "технічну несправність"

Як повідомив британський міністр, Росія заявила, що це була "технічна несправність". Після цього, за словами Воллеса, Британія відновила патрулювання.

Він додав, що патрулі тепер супроводжуються винищувачами.

У Росії знову технічна несправність з літаком

У Росії щонайменше вдруге за останній час сталася технічна несправність з літаком. Інший випадок стався 17 жовтня, коли в Єйську розбився військовий літак Су-34.

Літак впав на житловий будинок, унаслідок чого спалахнула велика пожежа. Через трагедію загинуло щонайменше 15 людей.

За попередніми даними, у літака буцімто відмовив двигун. Також повідомлялося про загоряння одного з двигунів під час зльоту. У Росії кажуть, що Су-34 буцімто виконував навчально-тренувальний політ.

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