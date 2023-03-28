Окупант невдало кинув гранату: боєприпас розірвався прямо біля нього

"Друга армія світу" не втомлюється доводити, що інтелект – це не її сильна сторона. Зокрема, один з путінських вояків кинув гранату в дерево просто за декілька метрів від себе. Та розірвалася, внаслідок чого стався потужний вибух.

У понеділок, 27 березня, у мережі почало поширюватись відео, на якому окупант хоче підірвати протитанкову гранату РКГ-3. З ролика зрозуміло, що закінчилось це для вояка вкрай плачевно.

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Росії бракує нормальної зброї

Як відомо, ці боєприпаси мають вагу близько 1,07 кілограма та є доволі небезпечними в експлуатації та застосуванні. До того ж коли така іграшка потрапляє в руки до представника однієї з "наймогутніших армій у світі", то сподіватись, що закінчиться це чимось добрим, не слід.

Бойова підготовка з метання протитанкової гранати РКГ-3 у Збройних сил Росії. Російський солдат, який підірвав гранату поруч із собою вцілів тільки тому, що спрямований кумулятивний струмінь ударив убік,

– прокоментував ролик журналіст Бутусов.

Окрім того, він зазначив, що для ураження бронетехніки піхота у всьому світі використовує протитанкові реактивні гранатомети. Це дозволяє мати вражати танки важкою кумулятивною гранатою з безпечної відстані.

Себто якщо ворог використовує ці протитанкові гранати РКГ-3 – це свідчить, що в нього немає достатньої кількості протитанкового озброєння.

Загарбник невдало кидає гранату: дивіться відео з телеграм-каналу Бутусова

Втрати ворога: останні новини

Може здатись, що з такими "високорозвинутим та оснащеним" противником і зброї не потрібно, адже він сам не себе ліквідовує. Це частково правда, однак не варто знецінювати подвиги наших військових, які окрім повних довбнів, знищують також еліту ворожого війська.