При Україні жилось краще, – полонений зізнався, що мріє про деокупацію Донецька

Чимало російських окупантів, які прийшли воювати на нашу землю, потрапили в Україні в полон. Є серед них і мобілізовані з тимчасово окупованих українських територій, а саме Донеччини та Луганщини.

З одним із них 24 каналу вдалося поспілкуватися під час ексклюзивного стріму з журналістом та блогером Володимиром Золкіним. Полонений на ім'я максим родом з з Донеччини, але був мобілізований та воював на боці росіян. Попри це, він визнав – коли ця територія була підконтрольною Україні, там жилося краще.

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Полонений мріє про деокупацію Донбасу

Сам він має паспорт маріонеткової квазіреспубліки на тимчасово окупованій території Донецької області. Як пояснив окупант, цей документ був потрібен йому, аби вступити до університету та отримувати стипендію. Натомість українського паспорта у нього немає і не було – хлопець просто не встиг його отримати, адже у 2014-му році йому було лише 10 років.

За його словами, за 8 років життя у незаконному квазіутворенні на окупованій території України, його батьки, сусіди чи знайомі особливо не говорили про те, під контролем якої країни їм було краще. Вони не виділяли ані Україну, ані росію. Однак сам хлопець визнав, що "при Україні" було краще.

Ба більше, полонений максим хоче, аби Донеччину та Луганщину деокупували, і він міг би жити там – на території, яка знову буде повністю підконтрольною Україні.

Однак здійснення плани полоненого залежить не лише від нього. Зараз він засуджений на 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Як сказав хлопець, такий вирок йому винесли за його "терористичні дії", себто участь у війні проти України. Однак зі звинуваченням полонений все ж погодився.

Я опинився зі зброєю, у військовій формі ворога на території України. І в принципі згоден з цим звинуваченням, хоч це й було проти моєї волі, – сказав він.

Хлопець розповів, що планує обмінятися, аби потрапити додому, а після цього – "імпровізувати". За словами полоненого, при обміні йому мали б оголосити амністію. За таких умов йому не потрібно буде "сидіти" визначений термін. Уже тоді, якщо він матиме таку можливість, полонений хоче жити на вільному українському Донбасі.

Однак, як зауважила ведуча 24 каналу Катерина Соляр, уся ця "імпровізація" може завершитися тим, що росіяни знову відправлять максима воювати, але вже на іншу частину України.

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