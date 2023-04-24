Ні дня без пожеж: в Росії сталась масштабна пожежа на деревообробному заводі

Вранці 24 квітня в російському місті Вологда горіло підприємство деревообробки. Вогонь охопив площу 800 квадратних метрів.

Про інцидент повідомили російські ЗМІ. Зазначають, що пожежа сталася близько 11:00 на вулиці Елеваторній, 43, передає 24 Канал.

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Над містом піднявся стовп чорного диму

Зазначають, що на місці події працювали 20 одиниць техніки та 54 особи. Рятувальники кажуть, що внаслідок пожежі приміщення цеху було сильно задимлене, також горіла покрівля підприємства.

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З палаючої будівлі довелось евакуювати півсотні людей. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.

У небо піднявся величезний стовп диму / Фото росЗМІ

Цікаво, що російські надзвичайники так і не назвали причину пожежі. Ймовірно, хтось знову забув правила експлуатації сигарети чи електрочайника.

До гасіння пожежі залучили 20 одиниць техніки / Фото росЗМІ

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