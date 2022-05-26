У російській Якутії третій день горить сміттєвий полігон: пожежа охопила аж 11 тисяч квадратів
У Росії не стихають масштабні пожежі, і взяти під контроль вдається не всі. Величезний сміттєвий полігон у Якутську не спроможні погасити вже третій день.
Роботи з ліквідації пожежі у столиці Якутії досі тривають, повідомили російські ЗМІ. Станом на 26 травня загальна площа займання становить аж 11 тисяч квадратних метрів.
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Пожежа поширилася, бо росіяни не встигали з гасінням
За ніч росіяни провели роботи з гасіння на площі у 3 тисячі квадратних метрів. Від загальної – це зовсім мало.
Місцеві ЗМІ зазначили, що з моменту виявлення пожежі, 24 травня, на полігоні цілодобово працює понад 10 одиниць необхідної техніки.
Пожежу на сміттєвому полігоні досі не можуть загасити / Фото Якутської мерії
Ще на початку тижня у Якутську повідомляли, що на території міського полігону горіла площа у 500 квадратних метрів. Загоряння сміття – на території у багато разів меншій, ніж 11 тисяч квадратних кілометрів – намагалися ліквідувати.
Виявилося, що навіть з цим їм не вдалося справитися і вогонь масштабно поширився. Крім того, пожежа у будь-який момент може перекинутись і на лісову зону.
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Пожежі у Росії: останні новини
- Держава-агресорка не спроможна побороти проблеми на власній території, але розв'язує війни. "Кара" наздоганяє російських загарбників й у вигляді масштабних пожеж.
- Зокрема, в Алтайському краї запалали ліси. Густий дим охопив величезну територію.
- 25 травня з'явилася інформація про пожежу у столиці країни-терористки. У Москві спалахнув храм Петра та Павла – чорний дим та вогонь зафіксували на тлі куполів. Російські ЗМІ написали, що вогонь охопив хрестильню при храмі.
- Палав у Москві і великий бізнес-центр DM-Tower. Загорітися могли будівельні матеріали, що були на даху.
- 21 травня пожежа спалахнула на території Центрального аерогідродинамічного інституту в Підмосков'ї. Загорілася трансформаторна підстанція.
- Крім того, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну на території країни-агресорки вже зафіксували 12 випадків підпалу військкоматів. Зокрема, це сталося у Ростовській та Рязанській областях, а також у Волгограді та Омську.