Росія не підлягає перебудові, демократичною вона ніколи не зможе стати, – журналіст

Після того, як Росія програє у війні проти України, вона все одно не зможе стати вільною і демократичною державою. Росія за своєю природою є теократичною імперією.

Про це на Форумі вільних народів пост-Росії заявив Ілля Лазаренко, співголова Національного Демократичного Альянсу, редактор інтернет-журналу "Русская Фабула", пише 24 Канал.

Зверніть увагу У Європарламенті відбудеться 5-й Форум вільних народів пост-Росії

"Російська політична та державна культура є жорстко імперською"

Журналіст наголосив, що ніяких варіантів "прекрасної Росії майбутнього" – не існує. За його словами, Росія не підлягає перебудові, а російська політична та державна культура – жорстко імперська.

Ніяких варіантів прекрасної Росії майбутнього, вільної демократичної Росії – не існує. Природно, що Росія сама по своїй суті є континентальною теократичною імперією і ніякій перебудові не підлягає в цьому сенсі. Російська політична та державна культура є жорстко імперською, євразійською і природно, що вона не може стати єдиною, навіть федеральною, але демократичною і вільною державою,

– сказав Ілля Лазаренко.

Що відомо про Форум Вільних Народів Росії