Росія не підлягає перебудові, демократичною вона ніколи не зможе стати, – журналіст
Після того, як Росія програє у війні проти України, вона все одно не зможе стати вільною і демократичною державою. Росія за своєю природою є теократичною імперією.
Про це на Форумі вільних народів пост-Росії заявив Ілля Лазаренко, співголова Національного Демократичного Альянсу, редактор інтернет-журналу "Русская Фабула", пише 24 Канал.
Зверніть увагу У Європарламенті відбудеться 5-й Форум вільних народів пост-Росії
"Російська політична та державна культура є жорстко імперською"
Журналіст наголосив, що ніяких варіантів "прекрасної Росії майбутнього" – не існує. За його словами, Росія не підлягає перебудові, а російська політична та державна культура – жорстко імперська.
Ніяких варіантів прекрасної Росії майбутнього, вільної демократичної Росії – не існує. Природно, що Росія сама по своїй суті є континентальною теократичною імперією і ніякій перебудові не підлягає в цьому сенсі. Російська політична та державна культура є жорстко імперською, євразійською і природно, що вона не може стати єдиною, навіть федеральною, але демократичною і вільною державою,
– сказав Ілля Лазаренко.
Що відомо про Форум Вільних Народів Росії
- 31 січня відбувається вже п'ятий Форум вільних народів пост-Росії. Цього разу він відбувається у Брюсселі в будівлі Європарламенту.
- На Форумі зібралися представники багатьох народів Росії. Зокрема, представники Татарстану, Інгрії, Уральської Республіки, Карелії, Черкесії, Конфедерації Сибіру, Кубані, Псковської Республіки, Бурятії, Тихоокеанської Федерації, Залісся, Саха, Удмуртії, Туви, Башкортостану, Комі.
- Цей Форум є платформою комунікації лідерів регіональних рухів та представників корінних народів Росії.
- Метою Форуму є повна, контрольована та ненасильницька реконструкція цієї держави, розпад імперії, яка зараз веде завойовницьку війну проти України.