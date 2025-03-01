Російський пропагандист без дозволу потрапив на зустріч Зеленського і Трампа: його вигнали

Один з російських пропагандистів напередодні без дозволу потрапив до Овального кабінету, коли там зустрічалися президент України Володимир Зеленський та його американський колега Дональд Трамп.

Це був співробітник російського державного інформаційного агентства. Ситуація сталася під час конференції лідерів у п'ятницю, 28 лютого. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN та кореспондентку News Nation Келлі Мейер.

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Як російський кореспондент прокрався на зустріч

Кореспондентка вищезгаданого американського видання, посилаючись на офіційного представника Білого дому, повідомила, що репортер пропагандистського ЗМІ прокрався на зустріч в Овальному кабінеті з президентами Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським.

Згодом про це повідомило CNN. Видання зауважило, що навіть AP і Reuters не допустили до зустрічі такого рівня. Там також додали, що за даними Білого дому, російський пропагандист не мав права перебувати поруч з пресою, оскільки йому заборонили.

Журналісти наголошують, що він опинився серед групи спеціально підібраних репортерів, присутніх в Овальному кабінеті на зустрічі лідерів, яка є частиною зусиль США припинити війну Росії, розгорнуту в Україні. Але Білий дім відмовив пропагандисту у допуску.

Як тільки співробітники пресслужби дізналися, що він знаходиться в Овалі, його випровадив прессекретар,

– пояснив представник Білого дому.

Нагадаємо, 28 лютого переговори Зеленського та Трампа пішли не за планом, президенти розсварилися просто перед камерами. Через це перемовини завершилися достроково. Білий дім заявив, що Трамп і його віцепрезидент завжди захищатимуть інтереси американців.