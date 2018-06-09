Російський актор Гоша Куценко потрапив у базу "Миротворця"

Відомий російський актор театру і кіно Гоша Куценко (справжнє ім’я – Юрій) потрапив у базу "чистилища" українського сайту "Миротворець". Актор звинувачується в організації порушення державного кордону України з метою проникнення в анексований Крим групи іноземних громадян.

Про це повідомляється на офіційному сайті організації.

Крім того, Куценка звинувачують в участі у пропагандистських заходах країни-агресора і спроби легалізації анексії Криму.

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Організація порушення державного кордону України з метою проникнення в захоплений російськими окупантами Крим групи іноземних громадян. Участь у пропагандистських заходах Росії (країна-агресор). Участь у спробах легалізації анексії АР Крим,

– мовиться у повідомленні на сайті "Миротворець".

Зазначимо, що Гоша Куценко активно знімається у фільмах в окупованому Криму. Нещодавно він зіграв головну роль у фільмі "Балканський кордон", а раніше – у фільмі "Канікули президента", який теж знімався на території окупованого півострова.

До слова, Гоша Куценко народився в Україні, а саме – у Запоріжжі. Середню школу закінчив у Львові, а згодом переїхав до Москви.



Гоша Куценко потрапив до бази "Миротворця"