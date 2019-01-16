Російський боєць ММА розніс відділення банку в Москві: відео

Російський боєць ММА Джабраїл Дузаєв влаштував погром у відділенні московського банку. Інцидент стався ще в п'ятницю, 11 січня, однак відео опублікували тільки тепер.

Невідомі зняли на відео, як Джабраїл виходить з відділення "Альфа-Банку" на Кузнецькому мосту, де його затримали поліцейські.

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Чоловік перебував у неадекватному стані. Сайт телеканалу "РЕН ТВ" опублікував відео з розгромленим зсередини відділенням.

У професійній кар'єрі Дузаєв провів три бої – і тільки в одному переміг. Джабраїл виступає у середній ваговій категорії.

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