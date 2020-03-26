Російський ракетний катер ввірвався до морської зони України: фото, відео

Ракетний катер РФ незаконно проник у морську зону України. Спостережна вахта виявила його на Одеському газовому родовищі. Він охороняє захоплені бурові вишки.

Під час патрулювання Морська охорона України за підтримки прикордонної авіації обстежила райони газоконденсатних родовищ. Про це повідомили у пресслужбі Держприкордонслужби.

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На Одеському газовому родовищі спостережна вахта і виявила захоплені плавучі бурові установки "Україна" (перейменована на "Крим-1") і "Таврида". На них майоріли прапори агресора.



На бурових установках вивісили російські прапори / Пресслужба Держприкордонслужби

Наблизившись до родовища на 5 морських миль, охоронці розпізнали ракетний катер Чорноморського флоту, який патрулював поруч.

На запит корабля Морської охорони про мету перебування військового корабля РФ у економічній зоні України, той заявив, що здійснює охорону економічної діяльності РФ,

– повідомляють прикордонники.

У Морській охороні продовжують фіксувати та збирати інформацію про незаконну діяльність Росії у морській економічній зоні України під прикриттям катера.



Російський катер помітила Морська охорона України / Пресслужба Держприкордонслужби

Морська охорона зафіксувала незаконну діяльність РФ: відео