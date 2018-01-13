Російський співак Шура переніс важку операцію і записав відео після неї

Російський співак і шоумен Шура (Олександр Медведєв) 10 січня переніс операцію із заміни тазостегнового суглоба. У суботу, 13 січня, Шура зробив перші кроки після оперативного втручання.

Про це свідчить опубліковане відео в Instagram-акаунті співака.

"Належалися вдосталь на ліжку, починаємо вставати, робити перші кроки", – написав Шура.

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"Звичайно, не передати словами вам той біль, який мені довелося відчути після того, як відійшов наркоз, ліз у прямому сенсі на стіну, і на цю залізну поперечину, вив білугою, нині з кожним днем ​​дедалі легше, тепер буду вчитися ходити!", – додав артист.

До слова, Шурі із 2016 року заборонений виїзд в Україну.