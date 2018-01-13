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Російський співак Шура переніс важку операцію і записав відео після неї

20:55, 13 січня 1466 Читать новость на русском
Шура після операції
Шура після операції / Фото з вільних мереж

Російський співак і шоумен Шура (Олександр Медведєв) 10 січня переніс операцію із заміни тазостегнового суглоба. У суботу, 13 січня, Шура зробив перші кроки після оперативного втручання.

Про це свідчить опубліковане відео в Instagram-акаунті співака.

"Належалися вдосталь на ліжку, починаємо вставати, робити перші кроки", – написав Шура.

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"Звичайно, не передати словами вам той біль, який мені довелося відчути після того, як відійшов наркоз, ліз у прямому сенсі на стіну, і на цю залізну поперечину, вив білугою, нині з кожним днем ​​дедалі легше, тепер буду вчитися ходити!", – додав артист.

Привет, привет! Належался вдоволь на кровати, начинаем вставать, делать первые шаги, конечно не передать словами вам ту боль, которую мне пришлось испытать после того как отошёл наркоз, лез в прямом смысле на стену, и на эту железную перекладину, выл белугой, нынче с каждым днём все легче, теперь буду учится ходить! Ваша поддержка меня вдохновляет и не даёт расслаблиться! А сегодня наступает старый Новый год)От меня Традиционное напутствие всем вам -ЗДОРОВЬЯ!

Допис, поширений Shura Medvedev (@shuramedvedev)

До слова, Шурі із 2016 року заборонений виїзд в Україну.

Теги: LifeStyle Новини Росії Музика
Джерело: 24 Канал
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