Російсько-білоруські навчання та загроза вторгнення: чи може Лукашенко напасти на Україну

Росія та Білорусь 10 лютого розпочали спільні військові навчання "Союзна рішучість-2022". Вони тривають одночасно на декількох білоруських полігонах.

Про те, чи існує загроза вторгнення до України з території Білорусі та що це могло б означати для самопроголошеного президента Олександра Лукашенка – ексклюзивно сайту 24 каналу розповів директор Інституту світової політики Євген Магда.

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Чи наважиться Лукашенко напасти на Україну

Евген Магда пояснив, що Україна та Білорусь мають 1084 кілометри спільного кордону. Однак є ще один важливий факт – рельєф місцевості у білоруському напрямку суттєво відрізняється від того, що на Донбасі.

Це означає, уточнив експерт, що очікувати танкової атаки з території Білорусі не доводиться.

Хіба що там опиняться російські військові у достатній кількості, яких оперативно переодягнуть у білоруську форму. За таких умов, невтішний розвиток подій є теоретично можливим. Однак його реалізація означатиме остаточний крах легітимності керманича білоруських земель,

– наголосив фахівець.

За його словами, "військова агресія проти України стане зовнішньополітичною смертю для Лукашенка".

Наступ на Україну з боку Білорусі стане зовнішньополітичною смертю для Лукашенка / Фото Getty Images

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Білоруси не мають бажання кидатися в бій

Треба розуміти, що білоруські війська самі по собі не здатні ефективно воювати. За 30 років існування тамтешня армія жодного разу по-справжньому не воювала. За винятком однієї роти, тренованої спеціально для виконання миротворчих функцій,

– пояснив Євген Магда.

Він додав, що "особисто білоруси не горять бажанням за першою ж командою кидатися у бій".

Де розмістили російські війська у Білорусі / Фото Міноборони Росії

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Росія заявила про блокаду Чорного та Азовського морів для України. Однак згодом передумала і відмовилася від намірів.

Україна звернулася до Росії з вимогою пояснити військові навчання біля кордонів. Кремль має надати Києву точні райони проведення діяльності своїх військ.

Російський чорноморський флот 12 лютого почав так звані навчання біля узбережжя окупованого українського Криму. У море вийшли близько 30 бойових кораблів для "відпрацювання завдань оборони".

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Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. А міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.