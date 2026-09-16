Людина, яка безупинно ганьбить велику країну, пробила ще одне дно у своєму шаленому путінофільстві. Він пояснив амриканським виборцям, незадоволеним високими цінами на автозаправках, що в їхніх проблемах винен... Президент України Зеленський, який знищує російські НПЗ. Про це пише Андрій Піонтковський.

Трамп негайно розпорядиться припинити ці атаки, що дестабілізують світовий ринок дизельного палива. У цьому висловлюванні номінального "Лідера Вільного Світу" чудово гармонують, збагачуючи його, як масштабний моральний, так і неабиякий когнітивний ідіотизм.

Він вкотре оголосив місту та світу, що ніколи не наважиться чинити тиск на агресора, за що негайно отримав вдячний кивок від своїх кремлівських кураторів.

Каскад сигналів із Пекіна

Єдина гідна реакції України в ситуації, що склалася – послати його подумки за адресою російського корабля і ніколи більше не контактувати з ним щодо питань війни з Росією. Нічого хорошого для України він зробити не захоче.

Але й на ***** ще більше Україні йому категорично не дозволить глибинна американська держава в особі проукраїнської більшості в Конгресі США та трійки впливових наших друзів у самій адміністрації (Рубіо, Реткліфф, Бессент). Тобто, у парі Україна – США склалася стійка патова ситуація.

Європа, Коаліція охочих, НАТО 2.0 – це наші вірні союзники, які чудово розуміють роль України як ключового донора її безпеки.

Ми, звичайно, переможемо з їхньою допомогою рашистів, але вже п'ятий рік поспіль ми, українці, платимо величезну непропорційну ціну за цю нашу спільну перемогу. Нам дуже допоміг би впливовий світовий посередник, здатний надати вирішальний тиск на вже надламаного нами та історично приреченого ворога.

У цьому заслуговує нашої уваги нова демонстративна лінія поведінки китайського керівництва у відносинах з путінською Росією, що намітилася з кінця червня.

Ось уже третій місяць поспіль освічені синологи і прості смертні з наростаючим подивом фіксують сенсаційний каскад сигналів з Пекіна, недоброзичливих щодо російської влади. І якщо його різка критика ядерного шантажу Москви була досить передбачуваною, то справжньої сенсаціє став виступ представника КНР в Раді Безпеки ООН. Він, в унісон із представником США, наполягав на негайному припиненні вогню у російсько-українській війні.

Впевнений, що і демарш Токаєва обговорювався попередньо з Головою Сі.

Паралельно Пекін з навмисною безцеремонністю вказує молодшому партнеру на його нове (біля параші) місце у сфері їхніх економічних взаємин. Забудьте про проект "Сила Сибіру", ніби говорять китайці. Купувати газ у вас ми тепер будемо лише за вашими цінами. Сучасні технології для ваших криголамів? Вони вам не знадобляться. Північний морський шлях – найважливіша артерія Євразії – це наша відповідальність.

Але апофеозом двомісячника "російсько-китайської дружби" стало засідання РБ ООН 29 липня, на якому виступ китайського представника прозвучав навіть більш проукраїнським, ніж американський. Товариш Фу Конг закликав (як і всі члени Ради Безпеки, крім Росії) негайно припинити бойові дії, але він пішов далі. Він наголосив, що переговори про повномасштабне врегулювання конфлікту мають виходити з принципу збереження непорушної територіальної цілісності всіх держав.

На саміті ШОС у Бішкеку Голова Сі констатував безпорадність усіх наявних сьогодні світових інститутів, включаючи ООН, їхню нездатність зупинити руйнівну війну, яка триває п'ятий рік і забрала вже сотні тисяч людських життів. Сі заявив, що він особисто має намір посилити координацію та комунікацію зі сторонами конфлікту в Україні для врегулявання політичної кризи.

Він нагадав також, що Китай представив мирний план щодо врегулювання в Україні ще влітку 2024 року. План містив 12 пунктів, серед яких – повага до суверенітету та територіальної цілісності всіх країн, а також негайне припинення вогню та бойових дій.

Характерно, що жоден із 28 документів, підписаних учасниками саміту в Бішкеку, не стосується найдраматичнішої з обговорюваних ними проблем. Такими глибокими виявилися розбіжності між одним із учасників (Путіним) та світовою більшістю. Оголошені Головою Сі плани координації ним особисто процесу припинення війни в Україні смертельно налякали вже повністю залежного від нього імперського маніяка.

Китай вмикає сценарій №2 – "В очікуванні трупа ворога" 26 березня 2021 року

Слово Китай уже майже три місяці табу у кремлівській пропаганді. Немає жодних методичок, здатних упояснити піддонним очевидне зрушення в риториці Китаю. Дивуються і багато моїх однодумців, запитуючи: "А навіщо Китаю треба займати сьогодні проукраїнську позицію? У чому його інтерес?"

На це запитання я відповів ще 5 років тому у своїй статті "В очікуванні трупа ворога", де проаналізував в китайській перспективі різні сценарії російсько-української війни.

Нижче її текст з невеликими скороченнями:

"У Пекіна з'явилася спокуслива можливість підштовхнути варварів, що коливаються, до рокового кроку, що відкриває для Китаю запаморочливі геополітичні перспективи за будь-яких можливих сценаріїв подальшого розвитку подій.

Сценарій № 1

Путіну вдається порівняно безкарно окупувати значну частину української території. США обмежуються засудженням (ще раз називають Путіна вбивцею) і новим пакетом точкових санкцій, які не переходять на рівень тотальної економічної війни. Макрон кидається в Москву з гуманітарною миротворчою місією, покликаною закріпити новий військовий успіх Кремля.

Подібний результат після семи років розмов, переговорів, умовлянь, форумів та форматів стане повним крахом системи європейської безпеки. Відтепер гра на континенті йтиме лише за російськими правилами. А для США це означатиме не тільки їхній вихід з Європи. Йдеться не лише про кінець НАТО, а й кінець США, як світової держави, більше того – про зникнення самого політичного поняття Захід.

США залишаться помітним на світовій сцені кастрованим економічним гігантом, але хто тоді зможе повірити їхнім політичним або тим більше військовим гарантіям, наприклад, в Індо-Тихоокеанському регіоні. Індія? Японія? Австралія? Усі амбітні плани Вашингтона щодо створення Quad Alliance, що протистоїть Китаю, обнуляються.

У геополітичному вакуумі, що утворився, Китай безперешкодно і демонстративно реалізує ті доленосні задуми, які його лідери залишали поколінню своїх спадкоємців (Тайвань, стратегічні протоки, спірні острови і т. д.). Іншою мовою заговорить він і в торгових переговорах з США.

Сценарій №2

Усе вищесказане чудово розуміють у Вашингтоні. Тому незважаючи на запеклий опір кремлівських агентів/корисних буржуазних ідіотів Керрі, Сіміса, Грема, Роджанського… глибинна держава концентрується, США вводять "пекельні санкції" проти Росії (відключення від SWIFT, нафтове ембарго, арешт "російського трильйону") і вказують максимально економічну, політиччну та іншу підтримку.

Військова операція Путіна захлинається і провалюється. Він усувається від влади своїм найближчим оточенням: коаліцією тих, які ненавидять його за те, що він вліз в авантюру, і тих, які ненавидять його за те, що він не довів її до логічного завершення за обіцяною формулою "ми всі в рай, а вони просто здохнуть".

Відхід "смотрящого" залишає випалену політичну пустелю і каскадний вибух внутрішньомафіозних майнових конфліктів усіх проти всіх. У наростаючій атмосфері хаосу і безвладдя виникає серйозна загроза життю та безпеці мільйонів китайськомовних трактористів, шахтарів, комерсантів, бійців Тріади, що мешкають на величезних просторах Сибіру та Далекого Сходу. Своєчасне введення (для наведення порядку) обмежених контингентів ввічливих жовтих чоловічків гаряче вітається в тому числі і переважною більшістю російськомовних трудящих.

У процесі вільного волевиявлення на стихійно виникаючих локальних референдумах Сибір, Далекий Схід і Священне Північне море (Бейхай) повертаються в рідну гавань Імперії Юань. Чудовий подарунок товаришу Сі з нагоди проголошення його довічним правителем, а може бути навіть і засновником нової китайської династії. Як і обіцяв нам колись на економічному форумі в Санкт-Петербурзі товариш Лі працелюбні китайці успішно наведуть Порядок Неба в Єдиній державі Велика Євразія-Третя Орда".

Листоноша завжди дзвонить двічі

Цікаво, що результат Четвретої світової війни в одному важливому аспекті буде схожий на результат зовсім на неї не схожої Третьої світової (холодної).

І в тому і в іншому випадку ключовою подією став перехід Китаю під час війни на правильний бік історії. У першому випадку символом історичної зміни віх став візит Ніксона та Кісінджера до Пекіна у лютому 1972 року. Після цього СРСР був приречений. Він умирав майже 20 років.

У нашому випадку зміна віх у Китаї відбувається у прямому ефірі буквально у нас на очах. Усі необхідні слова вже голосно сказані і самим Сі та Фу Конгом в ООН. Залишився лише духопідйомний візит у вересні (!) українських Володимира Ніксона (Зеленського) та Андрія Кісінджера (Сибіги) до Пекіна та їхнього прямого ефіру з Cі на тему "Як чудово, що всі ми тут сьогодні зібралися!"

Запевняю Вас, цей масовий сеанс психотерапії зробить на російського обивателя, на російські "еліти" і на російського недофюрера більш приголомшливий і протверезний вплив, ніж усі підірвані маркетплейс і НПЗ разом узяті.

Путінська Росія не помиратиме цілих 20 років. Вона вже мертва. Слава Україні – лідеру вільного світу!