Російського дипломата висилають з України: МЗС вже направило ноту

Українське МЗС надіслало російському посольству ноту про оголошення його старшого співробітника персоною нон-ґрата. Він має час до 22 квітня, аби покинути країну.
Джерело:24 канал
Як пояснив у коментарі 24 каналу речник МЗС Олег Ніколенко, росіянина висилають у зв'язку з діяльністю, несумісною з його дипломатичним статусом.
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Він уточнив, що радник російського посольства у Києві, Євген Черніков, повинен залишити територію України впродовж 72 годин,
Ніколенко додав, що наразі вирішується питання про повернення в Україну Олександра Сосонюка, консула з Санкт-Петербурга.
Водночас заступник міністра закордонних справ України Євгеній Єнін пояснив, що Україна має право на такий крок згідно з Віденською конвенцією.Довідка: У Статті 9 мовиться, що будь-яка держава має право без пояснення оголосити небажаною персоною будь-якого співробітника дипломатичної чи консульської місії.
Шантаж з боку Росії
Зауважимо, що МЗС України постійно стикається з провокаціями держави-агресорки. Напередодні там пригрозили, що можуть вислати співробітника посольств у Москві.
Ми абсолютно не приймаємо будь-якого шантажу. Ставимося до таких заяв спокійно,
– запевнив Ніколенко.
Й додав, якщо Росія вирішить продовжувати провокації проти працівників українських дипломатичних установ, реакція буде рішучою.
Дипломатичний скандал з Росією: коротко
- ФСБ раніше затримала у Санкт-Петербурзі українського консула Олександра Сосонюка. Йому закидають спробу отримання секретної інформації.
- Під час затримання українець зустрічався у ресторані з росіянкою, яку ледве знав. Раптово вона почала діставати якісь документи.
- До них одразу підійшли працівники ФСБ, консула кілька годин протримали у відділенні, а потім відпустили. Йому дали час до 22 квітня, щоб покинути Росію.