З російського полону повернули 10 цивільних: серед них заступник голови Меджлісу Джелял

Україні вдалося повернути з російського полону десятьох цивільних українців. Серед них є голова Меджлісу кримськотатарського народу, який вже 4 роки у ворожому полоні.

Президент повідомив, що людей вдалося повернути за допомогою Ватикану.

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Кого повернули в Україну

Отже, 28 червня додому повернулися:

Заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелял . Росіяни захопили його у Криму ще у 2021 році.

. Росіяни захопили його у Криму ще у 2021 році. Цивільні, які були в полоні ще з 2017 – 2018 років – Олена Пех та Валерій Матюшенко.

– Олена Пех та Валерій Матюшенко. Священники Української греко-католицької церкви Богдан Гелета та Іван Левицький , яких окупанти захопили за опір в окупованому Бердянську.

, яких окупанти захопили за опір в окупованому Бердянську. Ще пʼятеро цивільних, яких захопили на території Білорусі та позбавлені свободи: Микола Швець, Наталія Захаренко, Павло Купрієнко, Людмила Гончаренко та Катерина Брюханова.

Усі вони вже звільнені та вдома – в Україні. Дякую кожному й кожній, хто допомагав! Дякую нашій команді, яка займається звільненням полонених. Хочу відзначити також зусилля Ватикану заради того, щоб повернути додому цих людей,

– написав Зеленський.