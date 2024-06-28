З російського полону повернули 10 цивільних: серед них заступник голови Меджлісу Джелял
28 червня 2024, 21:54Читать новость на русском
Україні вдалося повернути з російського полону десятьох цивільних українців. Серед них є голова Меджлісу кримськотатарського народу, який вже 4 роки у ворожому полоні.
Президент повідомив, що людей вдалося повернути за допомогою Ватикану.
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Кого повернули в Україну
Отже, 28 червня додому повернулися:
- Заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелял. Росіяни захопили його у Криму ще у 2021 році.
- Цивільні, які були в полоні ще з 2017 – 2018 років – Олена Пех та Валерій Матюшенко.
- Священники Української греко-католицької церкви Богдан Гелета та Іван Левицький, яких окупанти захопили за опір в окупованому Бердянську.
- Ще пʼятеро цивільних, яких захопили на території Білорусі та позбавлені свободи: Микола Швець, Наталія Захаренко, Павло Купрієнко, Людмила Гончаренко та Катерина Брюханова.
Усі вони вже звільнені та вдома – в Україні. Дякую кожному й кожній, хто допомагав! Дякую нашій команді, яка займається звільненням полонених. Хочу відзначити також зусилля Ватикану заради того, щоб повернути додому цих людей,
– написав Зеленський.