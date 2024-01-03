Найбільший обмін: Україна повернула з російського полону 230 воїнів і цивільних

Україна повернула з російського полону понад 200 українських воїнів та цивільних людей.

Володимир Зеленський заявив, що це солдати, сержанти, офіцери. Серед них є військові, які воювали на різних напрямках.

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Що відомо про повернення наших полонених

Наші – вдома. З російського полону повернули понад 200 наших воїнів і цивільних. Солдати, сержанти, офіцери. Воїни Збройних Сил, Національної гвардії, ВМС, прикордонники. Частина захисників боронила Маріуполь та "Азовсталь".

– заявив Зеленський.

Президент України подякував всім, хто, попри всі труднощі, повертає наших людей додому.

"Дякую нашим захисникам! Ми зробимо все, щоб повернути всіх наших людей, які нині в російській неволі", – запевнив Зеленський.

Україна повернула додому понад 200 воїнів: дивіться відео

Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець уточнив, що вдалось повернути 230 українських воїнів та цивільних.

Це захисники міста Маріуполь, острова Зміїний... Є оборонці, які були на заводі "Азовсталь". Це воїни ЗСУ, ДПСУ, Нацгвардії, територіальної оборони… 2024 рік дав старт 49-му обміну. І нині вже 2 828 захисників удома!

– написав Уповноважений.

Ми памʼятаємо про кожного й кожну. І маємо повернути всіх.

Він запевнив, що Україна продовжує працювати над тим, щоб повернути додому всіх українців, які перебувають у ворожому полоні.

Кого вдалось повернути додому

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими розповіли, що 3 січня 2024 року відбувся найбільший за кількістю повернутих оборонців обмін військовополоненими. Зокрема, вже вдома:

130 представників ЗСУ. Серед них ТрО – 14, ВМС – 14,

Національної гвардії – 55,

Державної прикордонної служби – 38,

Національної поліції – 1,

шестеро цивільних, які були незаконно позбавлені волі.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що серед поранених 213 солдат і сержантів, 11 офіцерів, 6 цивільних.

Серед повернутих були як ті, хто мав офіційний статус військовополоненого, підтверджений через Міжнародний комітет Червоного Хреста (182 особи), так і ті українські військовослужбовці, які вважалися зниклими безвісти та мали статус "пошук особи" (48),

– розповіли у штабі.

Там зазначали, що визволили 225 чоловіків та п'ятеро жінок. Серед повернених 213 осіб – рядовий та сержантський склад, одинадцятеро – офіцери.

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими пояснили, що додому повернули:

бойову медикиню зі складу 36 ОБрМП, яка у полоні принципово розмовляла українською мовою. Росіяни декілька разів імітували її вивезення на обмін, але повертали назад до місця утримання;

7 захисників острова Зміїний;

музикант військового оркестру;

військовослужбовиця ЗСУ, яку росіяни позбавили волі під час перебування в декретній відпустці;

нацгвардійці, які потрапили в полон, виконуючи свої обов'язки на ЧАЕС;

цивільний викладач Східноукраїнського національного університету імені Даля;

оборонці Маріуполя.

Координаційний штаб подякував Об’єднаним Арабським Еміратам за активну участь у реалізації цього обміну.

Україна повернула 213 військових ЗСУ / Фото Зеленського, штабу, Лубінця

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