Серед звільнених з російського полону – пастор з Маріуполя, якого вважали загиблим

З російського полону 7 березня було звільнено пастора церкви "Добрих змін" з Маріуполя Анатолія Волошина. Пастора, який обороняв Маріуполь, вважали загиблим.

Пастор Геннадій Мохненко повідомив, що Анатолія Волошина було звільнено у рамках обміну полоненими, який відбувся 7 березня. Протягом декількох місяців, як зазначив Мохненко, Волошина вважали загиблим.

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Дітям пастора з "Азовсталі" повідомили про його загибель

Геннадій Мохненко розповів, що Волошин був тяжко поранений під час оборони Маріуполя. Також пастор пройшов "Азовсталь", яку росіяни бомбили кілька місяців.

У заблокованому Маріуполі Анатолій зі зброєю в руках захищав місто. Там же був тяжко поранений. Потім "Азовсталь". Дуже довгий полон. Після вибуху колонії (в Оленівці – 24 Канал), з бійцями "Азова", дітям Анатолія повідомили про загибель батька. Сини опублікували некролог,

– зазначив Мохненко.

Україна визволила захисників з російського полону