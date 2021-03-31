Через шпигунський скандал: російського посла викликали в МЗС Італії

У Італії затримали двох людей, яких підозрюють в шпигунстві на користь Росії – італійського офіцера та співробітника російського посольства. Через це 31 березня посла Росії Сергія Разова викликало МЗС Італії.
Джерело:Affaritaliani
За попередніми даними, посла викликали за вказівкою міністра.
До слова У Болгарії затримали російських шпигунів, – ЗМІ
Генеральна секретарка МЗС Елізабетта Беллоні викликала за вказівкою МЗС Італії Луїджі Ді Майо посла Російської Федерації Сергія Разова,
– повідомили в МЗС Італії.
Що відомо про шпигунський скандал в Італії
У Римі 30 березня під час передачі конфіденційної інформації затримали двох посадовців – італійського офіцера та співробітника російського посольства.
- Італієць передавав документи російському працівнику за винагороду.
- Слідство вважає, що до цього його могли підштовхнути серйозні проблеми в сім'ї.
- Наразі правоохоронці розслідують інцидент.
Італійські ЗМІ вже назвали подію найсерйознішим епізодом шпіонажу з часів Холодної війни.