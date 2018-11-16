Російського бійця ММА жорстоко затримали за розбій у день народження: відео

Боєць ММА Євген Гонтарєв на прізвисько "Бізон" затриманий в Москві за підозрою в розбої.

Гонтарєв був затриманий в день свого народження, 15 листопада, повідомляє телеграм-канал "Mash".

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Сам 29-річний спортсмен не відразу усвідомив, що відбувається і чинив опір співробітникам правоохоронних органів. Зазначається, що Гонтарєв прийняв все це за жарт, а його мати встала на захист сина.

Додамо, що поки є тільки загальна інформація про затримання – за що конкретно поліцейські "взяли" бійця ММА, невідомо.

Гонтарєв провів в MMA 10 поєдинків в яких здобув три перемоги, зазнав шість поразок, і ще один бій завершився внічию. Останній поєдинок боєць провів в травні поточного року, програвши Макхачу Кхваджаєву за рішенням суддів.

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